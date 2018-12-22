  • السبت 22 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:49 م
بحث متقدم
الجماعة الاسلامية

ماذا يحدث داخل «الجماعة الإسلامية»؟.. حبيب يكشف التفاصيل

فيس بوك

سقوط «التوك شو» بالسكتة «الفيسبوكية»؟

تميم بن حمد

أمير قطر يعرض المساعدة على البشير

أمريكا تطرح "فياجرا" نسائية

«فياجرا النساء».. المتعة المميتة

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مطالب بعودة منصب وزير الإعلام.. و«الأعلى الإعلام» يرد

حرب 48 (أرشيفية)

وثيقة سرية تكشف مخططًا إسرائيليًا منذ عام 1949

أحمد الطيب

جولات "الطيب" في 2018.. رسالة سلام لبني الإنسان

مجلس النواب

قنوات دولية مصرية لمواجهة الشائعات

الانتخابات الرئاسية 2018 في محافظات مصر

غدًا.. القضاء يبدأ نظر دعوى تعديل مدد الرئاسة

عذاب القبر

معركة بين داعية سلفي وباحث حول «عذاب القبر»

غدًا محاكمة المتهمين بقتل طالب الرحاب

قضايا وحوادث

طالب الرحاب
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طالب الرحاب

#

أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طالب الرحاب.. السبت

#

غدا.. محاكمة المتهمين بالتعدي على كمين المناوات

#

غدًا محاكمة المتهمين بالتعدي على كمين المنوات

قتل

الجنايات

طالب الرحاب

تنظر غدًا، الأحد، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، ثاني جلسات محاكمة المتهم أشرف حامد على وابنته حبيبة و6 متهمين آخرين لاتهامهم بمقتل طالب، فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية طالب الرحاب.

كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام قد أحال المتهمين أشرف حامد 55 سنة صاحب مكتب مقاولات وابنته حبيبة 20 سنة طالبة ومحمد يحيي النحلاوي 20 سنة "سائق" و باسم محمد نشأت شلبي رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير وسيد رمضان على إبراهيم وشهرته "سيد سيكا" 40 سنة  سائق ومجدي عبد السلام أبو سريع 40 سنة "سفرجي" ووليد حربي محمد اليسري 32 سنة "سائق" وشقيقه أحمد 21 سنة عامل "محبوسين" إلى محكمة الجنايات لأنهم في 19 أغسطس الماضي بدائرة قسم الشروق قتلوا المجني عليه بسام أسامة محمد عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت المتهمين الأول والثانية والثالث النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجني عليه بها وأعد صندوق خشبي وحبال وشريط لاصق بينما قام باقي المتهمين بمساعدتهم والاشتراك معهم في الجريمة .



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التفسير الطبقي لموقف الإسلاميين من البرادعي

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

اجْروا.. معانا

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الفلبين.. اغتيال برلماني أثناء توزيعه هدايا عيد الميلاد
» حبس ترزي قطع «عشيقته» ودفنها أسفل محله
» ريال مدريد بطلًا لكأس العالم للأندية
» رئيس هيئة السكة الحديد: معايير الجودة أساس خطتنا في الهيئة
» المصري يودع كأس الكونفدرالية
» «عباس»: «حماس» جزء من الشعب ولا نقبل وصفها بالإرهابية
» استقالة مبعوث «ترامب» للتحالف الدولي ضد «داعش»
» متصلة: زوجي توفي وهو يجامعني
» مصرع مدرب الأهلي في حادث سير
» مانشستر سيتي يسقط أمام كريستال بالاس بثلاثية
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وسيلتا فيجو

استطلاع رأي

من هو أفضل إعلامي في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:26 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين