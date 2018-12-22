فتح باب الحجز لـ90 قطعة أرض خدمية بأنشطة مختلفة في 10 مدن جديدة

22 ديسمبر 2018 - 06:52 م





وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على فتح باب الحجز ولمدة شهر، لـ90 قطعة أرض خدمية فى 10 مدن جديدة (القاهرة الجديدة – الشروق – 15 مايو – الصالحية الجديدة – بنى سويف الجديدة – سوهاج الجديدة – أسوان الجديدة – النوبارية الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة) بمساحات تتراوح بين 317 و69503 م2، لاقامة أنشطة خدمية واستثمارية.



وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية: تتضمن الأنشطة الخدمية والاستثمارية التى سيتم تنفيذها على هذه الأراضى، ما يلى (تجارى – تجارى إدارى – مدرسة – كافيتريا – طبي – نادٍ خاص – إصلاح وصيانة سيارات ومحطة تموين – ترفيهى – خدمات صحية – مركز طبى – هايبر ماركت – ملاهى – مخبز – ترفيهى – حضانة – خدمات عامة "مخبز" – مدرسة تعليم أساسى – نادٍ اجتماعي – بنك – مستشفى – مركز خدمة وتموين سيارات – محطة وقود لتموين السيارات – كافيتريات ومطاعم – دار مناسبات – مدرسة خاصة – تجارى "معارض").



وأضاف: سيتم تحديد أسعار الأراضى المطروحة، وطرق السداد، والتخصيص، والإعلان عنها قريبا.







