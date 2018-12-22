  • السبت 22 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:01 م
بحث متقدم
حرب 48 (أرشيفية)

وثيقة سرية تكشف مخططًا إسرائيليًا منذ عام 1949

ريال مدريد والعين

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي

أحمد الطيب

جولات "الطيب" في 2018.. رسالة سلام لبني الإنسان

مجلس النواب

قنوات دولية مصرية لمواجهة الشائعات

عذاب القبر

معركة بين داعية سلفي وباحث حول «عذاب القبر»

الرئيس السوداني عمر البشير

البشير يدفع بالجيش إلى الشارع لمواجهة المتظاهرين

الانتخابات الرئاسية 2018 في محافظات مصر

غدًا.. القضاء يبدأ نظر دعوى تعديل مدد الرئاسة

زيادة سكانية (أرشيفية)

5 محافظات يقترب عدد سكانها من 40 مليون نسمة

الأمير طلال بن عبدالعزيز

وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز شقيق ملك السعودية

الإنترنت في مصر

خطة سرية لرفع سرعات الإنترنت في مصر

أمريكي سجن بالخطأ 17 عامًا.. هكذا تم تعويضه

الصفحة الأخيرة

أمريكي سجن بالخطأ 17 عاما.. هكذا تم تعويضه
أمريكي سجن بالخطأ 17 عاما.. هكذا تم تعويضه

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

تفاصيل كشف غموض ذبح طالبة وشقيقها

#

سميرة عبد العزيز تكشف سرا خطيرا عن فاتن حمامة لأول مرة

#

اغتصاب 3 عاطلين لـ"فتاة قاصر"

#

طالبة عمرها 17 عاماً تلقي بجثة رضيعها في القمامة

وافقت محكمة في أمريكية على دفع تعويض لرجل قضى 17 عاما في السجن، عقب إدانته بشكل خاطئ في جريمة سطو مسلح ارتكبها شبيه له.

وحصل ريتشارد جونز صاحب الـ42 عاما، على تعويض وقدره 1.1 مليون دولار، بموجب قانون جديد يمنح تعويضات للأشخاص الذين سجنوا بالخطأ.

ووفقا لموقع "wkrn " الأمريكي، تواصل جونز مع منظمة غير ربحية، تقدم المساعدة القانونية للذين تمت إدانتهم بالخطأ.

وتمكن فريق البحث التابع للمنظمة، من تعقب ريكي الحقيقي.

ويدعى الشبيه ريكي أموس، وحاول في عام 1999 الاستيلاء على حقيبة سيدة، وسرق هاتفها بعد أن قاومته وسقطت، ما أدى إلى إصابتها بخدوش في ركبتها.

وبناء على الأوصاف التي قدمتها الضحية وشهود عيان، تم القبض على ريتشارد جونز بتهمة السطو المسلح، حيث كان الشخص الوحيد المطابق لوصف الشهود في منطقة وقوع الحادثة.

ورغم تأكيد جونز وعدد من الشهود، وجوده في منزل صديقته عند وقوع الحادث، أدانته المحكمة وحكمت عليه بالسجن لمدة 19 عاما، نتيجة وجود إدانات سابقة بحقه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التفسير الطبقي لموقف الإسلاميين من البرادعي

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الإسماعيلى يتأهل إلى دور المجموعات بأبطال أفريقيا
» تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس
» «الأرصاد»: شبورة كثيفة صباحًا.. طقس شديد البرودة ليلًا
» تفاصيل انفعال «السيسي» على رئيس«الوطنية للزراعات»
» الكويت تحذر رعاياها في العراق
» اعتقال 14 من قيادات المعارضة السودانية وتجدد الاحتجاجات
» مدافع الأهلي لـ«الشحات»: «منتظرينك»
» خلال شهر.. مباحث الكهرباء والضرائب تُحصل 220 مليون جنيه
» بالصور.. «ماسبيرو» تغرق فى المياه
» ريفر بلايت يحصد المركز الثالث بمونديال الأندية
» الـ5G تشعل حربًا جديدة بين الصين وأمريكا

استطلاع رأي

من هو أفضل إعلامي في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:26 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين