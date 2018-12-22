» تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس

22 ديسمبر 2018 - 06:24 م

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس ومحمد المر، وسكرتارية حسني عبدالحليم، تأجيل محاكمة المتهمين وائل سعد تواضروس، الراهب المشلوح أشعياء المقاري، والراهب فلتاؤوس المقاري، المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا أبومقار بوادي النطرون، لجلسة الخميس الموافق 27 ديسمبر، لتنفيذ طلبات جديدة لهيئة الدفاع.

ووافقت هيئة المحكمة على طلب الدفاع بمناقشة 3 من شهود النفي، رهبان الدير، وهم إبرام جرجس رافائيل ويوساب المقارنة ومجدي جاد الله، وضم الدفتر الخاص بالزائرين للدير عن يومي 28 و29 يوليو.

كما قررت المحكمة تشكيل لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين الاستشاريين بالمجلس الإقليمي للصحة النفسية بالإسكندرية للانتقال إلى محبس المتهم الثاني، ريمون رسمي منصور فرج، بسجن برج العرب، وذلك لتوقيع الكشف الطبي النفسي عليه لبيان مدى سلامته النفسية ومدى قدرته على الإدراك أو الاختيار، وقت محاولته الانتحار من عدمه، وألزمت اللجنة إعداد تقرير مفصل بشأن ذلك، وعرضه على هيئة المحكمة فور الانتهاء منه، وأوكلت النيابة العامة بتنفيذ القرار، مع استمرار حبس المتهمين.

وكانت هيئة المحكمة استمعت خلال الجلسات الماضية إلى شهادة اللواء خالد عبدالحميد، وكيل المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، واللواء محمد هندي، مدير مباحث البحيرة، والعميد عبدالغفار الديب، رئيس مباحث البحيرة، والمقدم خالد حنفي، رئيس مباحث وادي النطرون السابق، والدكتورة نجوى عبدالعزيز، رئيس منطقة الطب الشرعي بطنطا، والدكتور ياسر بركات، رئيس مصلحة الطب الشرعي بالبحيرة، والقس أنجليوس إسحاق، سكرتير البابا شنودة، وعدد من رهبان الدير وشهود الإثبات والنفى، وأنكر المتهم الأول وائل سعد تواضروس، قيامه بالقتل أو اعترافه على المتهم الثاني بالاشتراك معه في ارتكاب الجريمة، كما أنكر المتهم الثاني مشاركته في ارتكاب الجريمة.

وعُثر على الأنبا إبيفانيوس مقتولًا في إحدى طرقات دير أبومقار، صباح الأحد 29 يوليو الماضي، وادعى المتهم الأول، وائل سعد تواضروس، محاولة الانتحار، على خلفية تجريده من الرهبة، بينما حاول المتهم الثاني، فلتاؤس المقاري، الانتحار بقطع شرايينه وإلقاء نفسه من أعلى مبنى العيادة، بعد ادعاء المتهم الأول الانتحار، وتوفي أحد الرهبان ويدعى زينون المقاري، في دير المحرق بأسيوط، بعد قرار نقله من دير أبومقار ضمن 6 رهبان آخرين تم استبعادهم من الدير بناءًا على قرار البابا تواضروس لضبط الرهبة بالدير.