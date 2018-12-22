الإثنين.. ختام أنشطة جمعية عشاق الطرب الأصيل بالمغرب

تختتم جمعية عشاق الطرب الاصيل أنشطتها موسم 2018 سهرة فنية جميلة بعنوان طربيات من زمن فات،بعد غدا الاثنين بمسرح قصر الرياض سيدي معروف الدار البيضاء بالمغرب.
ستقدم من خلال السهرة قصائد ومونولوجات و من أيام الزمن الجميل والعصر الذهبي للأغنية العربية مثل الموسيقار فريد الاطرش والمطرب محمد عبد المطلب ومحمد قنديل ومحمد رشدي ,وكوكب الشرق ام كلثوم وغيرهم من كبار المطربين .
ويشارك في هذه السهرة نخبة من المطربين المتالقين .. الفنانة أمل عبد القادر - الفنان سعيد نور.
ويتضمن برنامج السهرة على فقرات غنائية متنوعة بمصاحبة الفرقة المغربية للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح الشرقاوي نائب رئيس