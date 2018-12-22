  • السبت 22 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:01 م
بحث متقدم
حرب 48 (أرشيفية)

وثيقة سرية تكشف مخططًا إسرائيليًا منذ عام 1949

ريال مدريد والعين

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي

أحمد الطيب

جولات "الطيب" في 2018.. رسالة سلام لبني الإنسان

مجلس النواب

قنوات دولية مصرية لمواجهة الشائعات

عذاب القبر

معركة بين داعية سلفي وباحث حول «عذاب القبر»

الرئيس السوداني عمر البشير

البشير يدفع بالجيش إلى الشارع لمواجهة المتظاهرين

الانتخابات الرئاسية 2018 في محافظات مصر

غدًا.. القضاء يبدأ نظر دعوى تعديل مدد الرئاسة

زيادة سكانية (أرشيفية)

5 محافظات يقترب عدد سكانها من 40 مليون نسمة

الأمير طلال بن عبدالعزيز

وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز شقيق ملك السعودية

الإنترنت في مصر

خطة سرية لرفع سرعات الإنترنت في مصر

"كريم" تتفاوض مع 3 بنوك لتمويل شراء السيارات

مال وأعمال

كريم
كريم

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

أول تصريح رسمي بشأن خفض سعرالسيارات بـ «يناير»

#

انتشار رجال المرور فى القاهرة تزامنًا مع زيارة "بن سلمان"

#

عروض شراء السيارات بدون فوائد تنتعش مع اقتراب العطلات

#

المرور تحذر قائدى السيارات من الأمطار

تتفاوض شركة "كريم" لخدمات النقل الذكي مع 3 بنوك محلية لإتاحة تمويلات بفائدة 5% ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمويل سياراتها.

 وكشف المهندس وائل أبو العلا، الرئيس التنفيذي لشركة كريم، عن دخولها في مفاوضات مع ثلاثة بنوك حكومية وخاصة لتمويل شراء السيارات وتشغيلها ضمن خدمات «كريم».

وأضاف - خلال مؤتمر صحفي أن السيارات واحدة من أهم مدخلات الإنتاج، وبالتالي يمكن دخولها ضمن المبادرة الخاصة بالبنك المركزي.
أوضح أبو العلا أن «كريم» تعاقدت مع «ثروة كابيتال» خلال الفترة الماضية، لتوفير السيارات بنظام التأجير التمويلي، مشيرا إلى أنها وفرت تمويلا لحوالي 1000 سائق خلال الفترة الماضية.

 وأعلن البنك المركزي العام الماضي تخصيص 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة مخفضة تبلغ 5%، خلال عام 2015، وتم إنفاق نحو 100 مليار من هذه القيمة .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التفسير الطبقي لموقف الإسلاميين من البرادعي

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الإسماعيلى يتأهل إلى دور المجموعات بأبطال أفريقيا
» تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس
» «الأرصاد»: شبورة كثيفة صباحًا.. طقس شديد البرودة ليلًا
» تفاصيل انفعال «السيسي» على رئيس«الوطنية للزراعات»
» الكويت تحذر رعاياها في العراق
» اعتقال 14 من قيادات المعارضة السودانية وتجدد الاحتجاجات
» مدافع الأهلي لـ«الشحات»: «منتظرينك»
» خلال شهر.. مباحث الكهرباء والضرائب تُحصل 220 مليون جنيه
» بالصور.. «ماسبيرو» تغرق فى المياه
» ريفر بلايت يحصد المركز الثالث بمونديال الأندية
» الـ5G تشعل حربًا جديدة بين الصين وأمريكا

استطلاع رأي

من هو أفضل إعلامي في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:26 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين