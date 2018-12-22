» «الأرصاد»: شبورة كثيفة صباحًا.. طقس شديد البرودة ليلًا

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متابعات - خالد الشرقاوي

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درجات الحرارة

الطقس

الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا، الأحد، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 19

شبين الكوم 11 18

طنطا 12 19

دمنهور 12 18

الإسكندرية 13 19

بلطيم 13 20

مطروح 14 19

السلوم 09 18

سيوة 14 20

بورسعيد 13 20

دمياط 12 20

الزقازيق 11 19

الاسماعيلية 11 21

السويس 12 20

العريش 11 20

رفح 10 19

رأس سدر 11 21

نخل 05 17

نويبع 15 23

طابا 13 21

كاترين 03 12

الطور 12 23

شرم الشيخ 15 22

الغردقة 14 22

مرسى علم 15 22

الفيوم 11 19

بنى سويف 11 19

المنيا 10 19

أسيوط 08 20

سوهاج 08 21

قنا 09 22

الأقصر 09 22

أسوان 10 23

أبوسمبل 10 23

الوادى الجديد 12 22

شلاتين 16 26

ابو رماد 16 25

رأس حدربة 17 24

حلايب 18 24?



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