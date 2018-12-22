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تنفيذ عرض شراء "أوراسكوم" لثروة كابيتال بـ1.5 مليار جنيه

مال وأعمال

البورصة
البورصة

عصام الشربيني

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قالت إدارة البورصة  إنه تم تنفيذ عرض الشراء الاختياري المقدم من شركة "أوراسكوم للاستثمار "القابضة على أسهم ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بقيمة 1.58 مليار جنيه.

وأوضحت البورصة في بيان لها، أنه تم تنفيذ العرض من خلال 216.03 مليون سهم، بسعر 7.36 جنيه للسهم.

وقالت البورصة ، إن إجمالي الكمية المبدئية المعروضة التي استجابت لعرض الشراء الاختياري بثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بلغ 261.822 مليون سهم، بنهاية فترة سريانه.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قالت في وقت سابق، إن أوراسكوم للاستثمار القابضة أودعت مشروع عرض شراء اختياري على أسهم رأسمال ثروة كابيتال القابضة لشراء حصة غير حاكمة.

 وتمت تغطية الطرح العام 30.1 مرة بما يعادل نسبة تخصيص 3.3%، حيث بلغ إجمالي الكمية المطلوبة عدد 887.4 مليون سهم، موزعا على 2306 أوامر لعدد 2271 عميلا.


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