فيروس خبيث يهدد "أندرويد”.. وخطر كامن في صور “تويتر”

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مع كل تطور لتقنيات الحماية الإلكترونية من الفيروسات، تتطور أيضا تقنيات الهجمات الضارة، ولعل أحدثها ما كشفه باحثون أمنيون من أن مستخدمي هواتف أندرويد يحمّلون برامج ضارة من متجر Google Play ما أثر على استنزاف بطاريات أجهزتهم بشكل أسرع من المعتاد.

ووفقا لصحيفة اكسبريس البريطانية يخفي القراصنة برنامجا خبيثا أطلق عليه Andr / Clickr-ad ضمن تطبيقات أخرى بما في ذلك Sparkle Flashlight، والذي تمّ تنزيله نحو مليون مرة. ولا يمكن إيقاف الفيروس، إذ يعمل على تحميل نسخة جديدة تلقائيا حتى لا يمكن تتبعه وإيقافه، وبالتالي يستنزف البطارية والبيانات في الهاتف.

وهناك طريقة يمكن للمستخدمين من خلالها تجنب التعرض للخطر، عبر إجراء إعادة ضبط إعدادات المصنع على أجهزتهم، ولكن هذا من شأنه إزالة كل شيء، لكن يجب حفظ نسخة احتياطية من الصور والموسيقى والبيانات الأخرى أولا قبل القيام بهذه التجربة.

كما اكتشف باحثون أمنيون نوعًا جديدًا من البرامج الضارة التي تأخذ تعليماتها من الشفرة المخبأة في الصور الساخرة المنشورة في موقع تويتر Twitter.

 وتكشف الثغرة عن بيانات الحساب ومعرفة حالته إذا كان فعالا أم لا، كما أن البرمجيات الخبيثة يمكنها الكشف عن رقم الهاتف المرتبط بالحساب.

ونبهت تويتر الحسابات التي تضررت بالبرمجيات الخبيثة، وأبلغت المستخدمين بخطورة الأمر والحذر من هذه الصور حتى لا يتم اختراق بياناتهم الشخصية.


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