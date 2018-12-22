البشير يدفع بالجيش إلى الشارع لمواجهة المتظاهرين

22 ديسمبر 2018 - 05:42 م

قال مساعد الرئيس السوداني فيصل حسن إبراهيم، اليوم السبت، إن الرئيس عمر البشير، قرر تدخل القوات المسلحة السودانية والنزول إلى الشارع لحماية المنشآت، في إطار الاحتجاجات التي تواجهها البلاد منذ عدة أيام.

والرئيس السوداني، أمس الجمعة، اجتماعا مع نائبيه، ومدير جهاز الأمن، ووزير شؤون الرئاسة، ووزيري الدفاع والداخلية، ورئيس البرلمان، لبحث أزمة الاحتجاجات في البلاد.

وأضاف "إبراهيم"، لدى لقائه القوى السياسية المشاركة في الحكومة، أنه "تقرر خلال الاجتماع حراسة المنشآت الحيوية بواسطة الجيش السوداني، وتعليق الدراسة في كل مستوياتها، لأن الذين بدأوا التخطيط للاحتجاجات يستهدفون إحداث خسائر كبيرة وسط الطلاب وصغار السن".



