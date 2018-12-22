انطلاق فعاليات أول معرض عقاري بمدينة أكتوبر

نظمت شركة املاك العقارية بمدينة 6 أكتوبر، أكبر معرض عقاري خلال العام الجاري بمشاركة عدد من أكبر الشركات العقارية في مصر خلال يومي 21 و 22 ديسمبر الجاري .

نظمت شركة املاك العقارية بمدينة 6 أكتوبر، أكبر معرض عقاري خلال العام الجاري بمشاركة عدد من أكبر الشركات العقارية في مصر خلال يومي 21 و 22 ديسمبر الجاري .