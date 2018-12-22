انطلاق فعاليات أول معرض عقاري بمدينة أكتوبر

نظمت شركة املاك العقارية بمدينة 6 أكتوبر، أكبر معرض عقاري خلال العام الجاري بمشاركة عدد من أكبر الشركات العقارية في مصر خلال يومي 21 و 22 ديسمبر الجاري .
وتأتي أهمية المعرض الكبرى كونه آخر فرصة للشراء والاستثمار العقاري في 2018 قبل أن تبدأ كل الشركات والمطورين العقاريين عملية إعادة التسعير في بداية العام الجديد بالإضافة إلى تقديم الشركات العقارية أكبر عروض وتخفيضات ممكنة خلال المعرض .
وتعد شركة أملاك للإستشارات التسويقية من أكبر الشركات المصرية المساهمة شركة مساهمة مصرية فى مجال الاستشارات التسويقية، حيث بدأت عملها فى مجال الخدمات الاستشارية والتسويقية والبيعية فى أوائل عام 2005 كما تقوم بدور حيوى فى القطاع العقاري المصري من خلال نشاطها فى عمليات بيع وتقييم المشروعات الجديدة والقائمة بالفعل