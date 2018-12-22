» ريفر بلايت يحصد المركز الثالث بمونديال الأندية

22 ديسمبر 2018 - 05:38 م

توج ريفربلايت الارجنتيني بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية، بعد الفوز على كاشيما أنتلرز الياباني، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب "مدينة زايد الرياضية".

وسجل أهداف ريفربلايت في مباراة اليوم، برونو زوكوليني وجونزالو ماريتينيز، وسانتوس بوري وجونزالو مارتينيز في الدقائق 24 و73 و88 و90 من عمر المباراة.

التشكيل الأساسى لفريق كاشيما أنتلرز اليابانى في مباراة اليوم جاء كالتالى: سون تاى كوون فى حراسة المرمى، أتسوتو أوتشيدا، هوجو ليوناردو، ريوتا ناجاكى، شوما دوى، سيرجينيو، ياسوشى إيندو، هيروكى آبى، كوكى أنزاى، جونج سيونجهيون، وتومويا إينوكاى.

فى حين جاء تشكيل ريفربلايت الأرجنتينى كالتالى: جيرمان لوكاس فى حراسة المرمى، هورجيه موريرا، برونو زوكولينى، جوليان ألفاريز، دييجو دى لا كروز، إيزكييل بالاسيوس، كاميلو مايادا، سانتوس بورى، ميلتون كاسكو، خافيير بينولا، لوكاس مارتينيز كوارتا.

وحل كاشيما أنتلرز "وصيفاً" في نسخة 2016 من بطولة كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد الإسبانى، كما حصل ريفربلايت على المركز الثانى والميدالية الفضية في نسخة 2015 أمام برشلونة الإسبانى.