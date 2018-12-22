«السيسي» يجتمع بوزير الدفاع بعد افتتاح«الصوب الزراعية»

22 ديسمبر 2018 - 05:33 م

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع بعد ظهر اليوم، مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أحد أهم المشاريع القومية في مجال الصوب الزراعية بمدينة العاشر من رمضان، والتي تأتي تأكيدا على مواصلة مسيرة العطاء وتطوير الاستثمارات الزراعية بأرقى المعايير الدولية.

وأطلق الرئيس إشارة البدء في وضع حجر الأساس عبر الفيديو كونفرانس، إيذانًا بتدشين موقع الشركة بمنطقة اللاهون الذي يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء الصعيد، لا سيما محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا.

وقام الرئيس بإزاحة الستار عن مشروعات الصوب الزراعية إيذانًا بافتتاحها، كما قام بجولة تفقدية للصوب الزراعية تفقد خلالها طرق إدارة العمل داخل المشروع، كذلك تفقد الرئيس السيسي الصوب التعليمية التي تعد تصميما بحثيا مصريا يهدف للوصول إلى أنسب وأقل الطرق تكلفة في إنشاء الصوب الزراعية.

كما قام بإزاحة الستار وقص الشريط لمحطة الفرز والتعبئة، واستمع إلى شرح مفصل عن المحطة التي روعى في تصميمها اتباع المعايير العالمية في منظومتي الفرز والتعبئة، أعقبها جولة تفقدية داخل المحطة تضمنت المرور على غرفة الاستقبال وخط الفرز والتعبئة، والمعمل وغرفة الحفظ ومنطقة التحميل وغرفة التبريد السريع وغرفة التحكم.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ مصر لمخططات التنمية الشاملة التي تقوم بها مصر، من خلال تلك المشروعات القومية العملاقة، ويمتاز مشروع الصوب الزراعية بتطبيق المواصفات العالمية ذات الإنتاجية العالية والموفرة للمياه، والتي أثبتت التجربة فاعليتها، وتساعد تلك المشروعات على زيادة الإنتاج التكاملي من محاصيل الخضراوات والفاكهة في الأسواق المحلية والخارجية، فضلًا عن أهميتها الكبيرة باعتبارها وسيلة جيدة لاستخدام التقنيات والأنماط الحديثة في الزراعة.

ويحقق المشروع مردودًا اقتصاديًا عاليًا، من خلال زيادة الإنتاج ووحدة المساحة المستغلة للزراعة، وإنتاج حاصلات زراعية عالية الجودة بكميات ونوعيات جيدة في غير موسمها الطبيعي، وإنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، ويشمل تصنيع الصوب الزراعية أحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة الموفرة لمياه الري، فضلًا عن الوصول لأعلى معايير الجودة في التأمين الإداري، وبما يتفق مع مخططات تحقيق التنمية الشاملة التي تعيشها مصر.



