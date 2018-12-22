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فحص 20 مليون مواطن ضمن مبادرة "100مليون صحة"

الحياة السياسية

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

وكالات ـ محمد عبدالرحمن

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الصحة

مبادرة

فيروس سي

هالة زايد

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي، منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر الماضى، وصل إلى 20 مليونًا و576 ألفًا و418 مواطنًا، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تمامًا.

وكشفت "زايد" عن فحص 7 ملايين و872 ألفًا و224 مواطنًا حتى ظهر اليوم الثاني والعشرين "للمرحلة الثانية" من المبادرة والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة".

فيما أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم فحص 431 ألفًا و325 طالبًا بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم السبت، في محافظات المرحلة الأولى التسعة.

وأضاف "مجاهد" أن محافظة إسكندرية كانت أكثر محافظة إقبالا بإجمالي تردد 96 ألفا و698 طالبا، والبحيرة 86 ألفا و977 طالبا، وأسيوط 72 ألفا و960 طالبا، والقليوبية 65 ألفا و150 طالبا، موضحا أن المسح بالمدارس بدأ يوم 1 ديسمبر 2018، وينتهى بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة في أبريل 2019، حيث يتم تحويل الطلاب المصابين إلى وحدات صرف العلاج بالمجان.

وأشار إلى تواصل غرفة عمليات المبادرة تلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg ويتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج.



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