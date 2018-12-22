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باكستان ترحب بسحب نصف القوات الأمريكية من أفغانستان

عرب وعالم

القوات الأمريكية في أفغانستان
القوات الأمريكية في أفغانستان

وكالات - خالد الشرقاوي

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أفغانستان

باكستان

سحب القوات الأمريكية

رحبت باكستان، اليوم السبت، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب نصف قوات الولايات المتحدة من أفغانستان.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، لصحفيين في مدينة مولتان بوسط البلاد، إن "القرار جيد لمحادثات السلام الجارية بين (حركة) طالبان الأفغانية والولايات المتحدة"، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

وأضاف أن باكستان ترحب بمباحثات السلام التي جرت في وقت سابق من هذا الأسبوع في أبو ظبي وستواصل دعم عملية السلام الأفغانية.

وقال الوزير إن باكستان أطلقت سراح عناصر من طالبان للمساعدة في تسهيل المحادثات.

والخميس، أمرت إدارة ترامب الجيش الأمريكي بسحب حوالي سبعة آلاف جندي من أفغانستان في الأشهر المقبلة، أي نحو نصف عدد القوات الأمريكية المتواجدة هناك والبالغة 14 ألفا.

وجاء قرار ترامب بعيد قراره سحب القوات الأمريكية من كامل الأراضي السورية.

وفي وقت سابق الخميس، قدم وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس استقالته، التي قيل إنها جاءت اعتراضا على رؤية ترامب حول بعض القضايا، وعلى رأسها سوريا وأفغانستان.


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