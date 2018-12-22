  • السبت 22 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:05 م
بحث متقدم
ريال مدريد والعين

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي

حرب 48 (أرشيفية)

وثيقة سرية تكشف مخططًا إسرائيليًا منذ عام 1949

أحمد الطيب

جولات "الطيب" في 2018.. رسالة سلام لبني الإنسان

مجلس النواب

قنوات دولية مصرية لمواجهة الشائعات

عذاب القبر

معركة بين داعية سلفي وباحث حول «عذاب القبر»

الرئيس السوداني عمر البشير

البشير يدفع بالجيش إلى الشارع لمواجهة المتظاهرين

زيادة سكانية (أرشيفية)

5 محافظات يقترب عدد سكانها من 40 مليون نسمة

الانتخابات الرئاسية 2018 في محافظات مصر

غدًا.. القضاء يبدأ نظر دعوى تعديل مدد الرئاسة

الأمير طلال بن عبدالعزيز

وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز شقيق ملك السعودية

الإنترنت في مصر

خطة سرية لرفع سرعات الإنترنت في مصر

إنسان آلي لـ”الفرفشة” في اليابان

الصفحة الأخيرة

انسان الي
اليابان

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

ماذا قالت السفارة الإسرائيلية في مصر عن«آدام موصيري»؟

#

7 مصابين في الحراك الخامس لـ"السترات الصفراء"

#

اتهامات إسرائيلية لنتنياهو بسبب "حزب الله"

#

غزة.. مسيرات حاشدة بأنحاء القطاع دعما للمقاومة


بعد استخدامهم في تقديم الخدمات بالمطاعم، وحتى إجراء الجراحات الدقيقة، دخلت الروبوتات عالم “الفرفشة” وإدخال البهجة على النفوس، بعد الابتكار الذي قدمته شركة جروف إكس اليابانية، وهو  عبارة  عن إنسان آلي مرافق مصمم لبث السعادة والبهجة في نفوس مستخدميه.

وقال كانام هاياشي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جروف إكس اليابانية للصحفيين، أثناء إطلاق الإنسان الآلي الجديد: "الروبوت لافوت لا يمكنه المساعدة في الأعمال المنزلية فحسب، وإنما يستطيع أيضا تحفيز قدرتك على الحب". ويستخدم الإنسان الآلي الذكاء الصناعي للتواصل مع ما حوله ويتحرك على عجلات ويشبه طائر البطريق بعينين مرسومتين ويرتدي ملابس قابلة للتبديل، ويتواصل عن طريق إصدار صرير.

والروبوت مصمم لإبداء عاطفة للمستخدمين الذين يتعاملون معه بود إذ يصبح دافئا عند لمسه أو "ينام" عند احتضانه أو يتبع مستخدمه عندما يناديه. ولهذا الإنسان الآلي استخدامات عملية محدودة تقتصر على أداء مهام بسيطة مثل مراقبة الرضع أو مراقبة المنزل عبر كاميرا يمكن للمستخدمين الدخول لها عبر تطبيق على الهاتف المحمول أثناء وجودهم خارج المنزل.

ومن المرجح أن يواجه لافوت مشكلة بسبب سعره الباهظ الذي يبلغ 349 ألف ين "3100 دولار" قبل الضريبة إلى جانب رسوم اشتراك مستمرة، وسيبدأ تسويق الإنسان الآلي نهاية العام المقبل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التفسير الطبقي لموقف الإسلاميين من البرادعي

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

اجْروا.. معانا

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الإسماعيلى يتأهل إلى دور المجموعات بأبطال أفريقيا
» تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس
» «الأرصاد»: شبورة كثيفة صباحًا.. طقس شديد البرودة ليلًا
» تفاصيل انفعال «السيسي» على رئيس«الوطنية للزراعات»
» الكويت تحذر رعاياها في العراق
» اعتقال 14 من قيادات المعارضة السودانية وتجدد الاحتجاجات
» مدافع الأهلي لـ«الشحات»: «منتظرينك»
» خلال شهر.. مباحث الكهرباء والضرائب تُحصل 220 مليون جنيه
» بالصور.. «ماسبيرو» تغرق فى المياه
» ريفر بلايت يحصد المركز الثالث بمونديال الأندية
» الـ5G تشعل حربًا جديدة بين الصين وأمريكا

استطلاع رأي

من هو أفضل إعلامي في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:26 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين