طرح 500 وحدة متميزة في العلمين الجديدة خلال أيام

22 ديسمبر 2018 - 05:11 م



أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يجري الإعداد لطرح أكثر من 500 وحدة بالإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة للبيع للجمهور، وسيتم الإعلان عنها خلال أيام.



وأجرى مدبولي، جولة تفقدية للمشروعات المختلفة التي يجرى تنفيذها في العلمين، كما عقد اجتماعا موسعا مع استشاريي المشروع، ومسئولي شركات المقاولات المنفذة.



وبحسب بيان لرئاسة الوزراء، فإن مدبولي طالب مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسحب الأعمال من الشركات المتأخرة عن مواعيد التنفيذ بشكل فوري، وقال إنه "لا تهاون في الالتزام بالتوقيتات المحددة للمشروع، أو جودة التنفيذ".



وتابع مدبولي ، العمل في المدينة التراثية، التي تقع على مساحة 230 فدانا تقريبا، حيث يتم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني لمجمع السينمات والمسجد، فيما تم البدء في أعمال تنفيذ الأساسات لمباني الكنيسة".



وأفاد أن العمل يجري حاليا لتنفيذ 128 عمارة بمشروع "سكن مصر"، من إجمالي نحو 300 عمارة (أرضى + 7 أدوار متكررة) سيتم تنفيذها بالمشروع، بمدينة العلمين الجديدة، بإجمالي 7 آلاف وحدة سكنية.



وأعلن مدبولي كذلك، أنه من المقرر أن تعمل المنطقة الترفيهية بالعلمين الجديدة والتي تضم الحديقة المركزية، وأماكن جلوس، ومطاعم ومأكولات خفيفة، في الصيف المقبل، وشرح أن هناك توجها للدولة بأن تصبح مدينة العلمين الجديدة مستدامة وتعمل طوال العام، وليس مصيفا فقط، وستقوم الحكومة بعقد عدد من الاجتماعات في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.





