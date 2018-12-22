الاستثمارات الأجنبية في السعودية ترتفع لأكثر من مثليها في 2018

22 ديسمبر 2018 - 05:08 م



أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، محمد التويجري، أن الاستثمارات الأجنبية في السعودية ارتفعت في 2018 لأكثر من مثليها إلى 13 مليار ريال (3.5 مليار دولار).



وسيطر القلق على المستثمرين الأجانب في الأسابيع القليلة الماضية بسبب تدهور علاقات المملكة بالحكومات الغربية بعد مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية في إسطنبول.



وقال التويجري، خلال مؤتمر صحفي، إن الاستثمارات الأجنبية في 2018 زادت 110% على أساس سنوي.



وباع الأجانب أسهمًا سعودية بمليارات الريالات في أكتوبر، في إحدى أكبر موجات البيع منذ فتح السوق أمام الشراء الأجنبي المباشر في منتصف 2015، لكن نزوح رؤوس الأموال انحسر منذ ذلك الحين.



وجعلت الحكومة جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية حجر زاوية في "رؤية 2030" الرامية إلى تنويع موارد اقتصاد أكبر مصدِّر للنفط في العالم بدلًا من اعتماده على إيرادات الخام.





