» بالصور.. «ماسبيرو» تغرق فى المياه

22 ديسمبر 2018 - 04:59 م

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، تسرب كم كبير من المياه داخل مبنى الإذاعة والتليفزيون، نتيجة انفجار ماسورة مياه بشارع كورنيش النيل، لافتة إلى أن العمل يسير بشكل طبيعي في ماسبيرو.

وأشارت الهيئة إلى أن أجهزة الأمن ومحافظة القاهرة سارعت بالتعامل مع الموقف لشفط كميات المياه التي تسربت داخل مبني الإذاعة والتليفزيون وبالتعاون مع قطاع الهندسة وقطاع الأمن بـ"الوطنية للإعلام" وتم السيطرة على الأمر ولم يتسبب ذلك في أية خسائر مادية، ولفتت إلى أن العمل يسير بشكل طبيعي داخل مبنى الهيئة.

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