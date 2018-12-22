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إقبال كثيف على عضوية فرع التجمع الخامس

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فرع التجمع

عقدت لجنة العضوية بالنادي الأهلي، اجتماعها صباح اليوم السبت في مقر النادي بالجزيرة؛ لاستقبال طلبات الاشتراك في عضوية النادي بفرع التجمع الخامس.

وقام طارق قنديل عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال رئيس اللجنة، في ظل سفر إبراهيم الكفراوي رئيس اللجنة إلى إثيوبيا؛ لرئاسة بعثة فريق الكرة.

 وحضر اجتماع اللجنة كل من محمد الدماطي عضو مجلس  الإدارة، وعزة حلمي مديرة الاشتراكات بالنادي.

وشهد الاجتماع الأول حضورا كثيفا من قبل المتقدمين بطلبات الحصول على عضوية النادي بفرع التجمع الخامس، وقامت أعداد كبيرة بإنهاء إجراءات التقدم  للحصول على العضوية بعدما قامت اللجنة بإجراء المقابلات الشخصية اللازمة.

ومن جانبه قال طارق قنديل عضو المجلس، إن الساعات الأولى للجنة شهدت إجراء ما يزيد على 100 مقابلة للمتقدمين بطلبات الحصول على   عضوية فرع التجمع الخامس.

وأوضح قنديل أن طلب الحصول على العضويات الجديدة بفرع التجمع الخامس سيتزايد في الأيام المقبلة، مشددا على أن اللجنة ستواصل عملها بتحديد مواعيد لاحقة لإجراء المقابلات واستلام طلبات العضوية الجديدة لفرع التجمع الخامس.

يذكر أن مجلس إدارة النادي، استعرض خلال اجتماعه السابق بفرع النادي بالشيخ زايد، التصور المقدم من المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، والذي تضمن إسناد الأعمال الإنشائية الخاصة بفرع التجمع الخامس لإحدى الشركات، للبدء فورًا في الخطة الإنشائية الخاصة بالفرع، في ظل الإقبال المتزايد على الاشتراك بالفرع الجديد.


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