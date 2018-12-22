تفاصيل انفعال «السيسي» على رئيس«الوطنية للزراعات»

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السيسي

انفعال

الوطنية للزراعات

قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء محمد عبدالحي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية، مستنكرا عدم الانتهاء من توريدات منظومات التهوية العلوية بواسطة هيئة الإنتاج الحربي، المقرر استخدامها في إنشاء بيوت زراعية.

وقال السيسي: "هي المنظومات لسه مخلصتش؟"، ورد عبد الحي: "هينتهي خلال الفترة دي يا فندم"، فرد السيسي منفعلا: "فترة إيه؟.. كام؟.. كام يا محمد ما ترد؟"، فرد عبدالحي: "إن شاء الله هينتهي الشهر ده"، فرد السيسي: "أنت كدا متأخر 10 شهور هنا".

وأضاف السيسي: "أنا بقول الكلام ده، وممكن الكلام ده يؤلم نفسي ويؤلم الحكومة، إحنا بنحاول نشغل شركاتنا الوطنية في الموضوع، ولكن إحنا محتاجين نهتم أوي، والشركات تبقى عارفة إنها بتساعد في إنتاج حاجة كبيرة، إحنا النهاردة بنتكلم على 1000 بيت زراعي، أكتر من اللي بنفتتحه دلوقتي، وكان المقرر لينا افتتاحهم قبل اللي بنفتتحه النهارده".

وتابع: "الشركات الوطنية اللي بتساهم معانا بالعمل، لازم تخلص طبقا للتوقيتات المتفق عليها.. هل هنجيب حاجتنا من برة ولا أولى نجيب حاجتنا الوطنية من هنا إمتى؟"، ورد عبدالحي: "هما هيخلصوا الشهر ده وأنا بعدهم بشهرين هخلص المشروع كله".

ودشِّن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، 7100 صوبة زراعية على مساحة 34 ألف فدان في مدينة العاشر من رمضان، وذلك ضمن المشروع القومي للصوب الزراعية الذي تنفذه الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

يأتي ذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، أبرزهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.


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