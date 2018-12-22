«التموين» تُعيد 34 ألفًا و212 مستحقًا للدعم من المحذوفين

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، السبت، عن قبول تظلمات المرحلة الثالثة بشهر ديسمبر لـ25 ألفًا و849 بطاقة بإجمالي 34 ألفًا و212 مستفيدًا.

وأكدت الوزارة أن المستفيدين تم عودتهم وإدراجهم من قائمة صرف التموين والخبز عن شهر ديسمبر بعد قيامهم بتحديث وتصحيح بياناتهم بموجب طلبات التظلم التي تقدموا بها بمكاتب التموين خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر 2018، وقد تم مراجعة البيانات الخاصة بهم وبعد التأكد من صحتها وتصحيح البيانات الخاطئة بها والتأكد أيضا أنهم من المستحقين للدعم تم عودتهم على بطاقتهم التموينية.

وأكد علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يضيع حق أي مواطن له دعم ولن يسمح بوجود أخطاء، كما أن مكاتب التموين ما تزال تتلقى تظلمات المواطنين من خلال حصولهم على استمارة «أداء الخدمة» وكتابة بيانات أفراد الأسرة مرفق بها صورة الرقم القومي لهم وعملية تقديم التظلمات ومراجعة بيانات المتقدمين مستمرة، ويتم عودة من تم حذفهم فور تصحيح الأخطاء ببياناتهم وعودتهم للصرف بشكل طبيعي على بطاقتهم التموينية بشكل اسبوعي، وأي فرد يعود على البطاقة يحصل على مستحقاته التموينية كاملة سواء في صرف الخبز أو التموين.

وأكدت الوزارة أنها حريصة كل الحرص على الحفاظ على حقوق المواطنين وتناشد الجميع في التعاون لضمان سلامة العمل وحُسن إدارة اموال الدعم.


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