خطة سرية لرفع سرعات الإنترنت في مصر

22 ديسمبر 2018 - 03:32 م

عقدت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، اجتماعًا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، حول سوء خدمة المحمول وضعف الإشارة، وكذلك انقطاع الاتصال دون تعويض للمشتركين وبطء سرعة الإنترنت.

وعلق الدكتور السيد عزوز، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قائلا: إن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة الاتصالات، بأن يكون برنامجها الأساسي هو أن تكون مصر هي الدولة الأولى أفريقيا في مجال تكنولوجيا الاتصالات والإنترنت، وهذا تكليف رئاسي والدولة تعمل ليل نهار لتنفيذه.

وأضاف عزوز، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، السبت، أن هناك خطة لرفع سرعات الإنترنت في مصر خلال الفترة المقبلة، لكن غير مسموح الإفصاح عنها الآن، لذلك يتم الآن تهيئة البنية التحتية للاتصالات لتنفيذ هذه الخطة.

من جانبه، قال النائب محمد إسماعيل، مٌقدم طلب الإحاطة، إن هناك مناطق كثيرة تعاني من ضعف خدمة المحمول والإنترنت، منها مناطق بالصعيد ومناطق سكنية قريبة من الدائري، وبالتالي يجب على وزارة الاتصالات تفعيل خطتها سريعا للتعامل مع مشاكل المواطنين لتحسين الخدمة المٌقدمة.