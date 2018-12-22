مفاجأة.. محافظ البحيرة: المبنى المنهار ليس ملكا للتربية والتعليم

22 ديسمبر 2018 - 02:40 م

مفاجأة جديدة ظهرت بعد انهيار المبني القديم بـ"إيتاي البارود"، حيث أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المبني ليس تابع للتربية والتعليم.

وقال المحافظ إن حادث انهيار المبنى القديم بعزبة الروقة التابعة لقرية جنبواى التابعة لمجلس قرية صفط الحرية بمركز ومدينة البارود، هو مبنى قديم تابع للأهالى وكان مؤجر للتربية والتعليم قبل عام 1987م وتم تسليمه لمالكيه الأصليين منذ 31 عامًا، وهو غير مأهول وغير تابع للدولة وليس له أى صلة بالتربية والتعليم.

جاء ذلك إثر حادث انهيار المبنى صباح اليوم، نتيجة قيام أحد الأهالى وهو هشام عبد القادر محمد 32 عامًا بجمع كميات من الطوب من أحد الجدران مما أسفر عن تساقط الجدار عليه ونتج عنه إصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي وتوفي أثناء نقله للمستشفى كما تسبب الحادث في إصابة كل من روحية محمد علي خطاب 60 سنة بجرح قطعي بفروة الرأس وكريمة فرحات سالم 39 سنة باشتباه كسر بالركبة اليمنى، وتم نقلهما إلى مستشفى إيتاى البارود لتلقى العلاج اللازم.