الطماطم تضع مسئولة الصوب فى موقف محرج أمام السيسي

22 ديسمبر 2018 - 01:54 م

تعرضت مسئولة الصوب الزراعية في مدينة العاشر من رمضان لموقف محرج أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان الرئيس قد استفسر عن حجم استهلاك مصر من الطماطم فى العام الواحد، من مسئولة الصوب الزراعية بمدينة العاشر من رمضان.

وفشلت مسئولة بالصوب الزراعية فى الرد على استفسار الرئيس السيسي.

وقال الرئيس: "لازم نكون عارفين إن اللى بننتجه كام فى المئة من احتياجات السوق ونقول الكلام ده للناس".

وكان الرئيس السيسي افتتح منذ قليل، محطة الفرز والتعبئة ضمن مشروع الصوب الزراعية بمدينة العاشر من رمضان، بطاقة إنتاجية 800 طن تخزين منتج مبرد، وطاقة إنتاجية يومية 400 طن.

وقدم الرئيس السيسي، الشباب، لإزاحة الستار وقص شريط افتتاح المشروع، واستمع إلى شرح مفصل عن آلية ومراحل عمل محطة الفرز والتعبئة، وتخزين تجهيز الخضر والفاكهة حتى الوصول إلى المستهلك.