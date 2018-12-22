» اعترفت بخيانتها فألقها من الدور الرابع بحدائق القبة

22 ديسمبر 2018 - 01:30 م

شهدت منطقة حدائق القبة واقعة مأساوية بعدما ألقى سائق زوجته من الطابق الرابع، وذلك بعدما اكتشاف خيانتها.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي شرطة النجدة بلاغًا من الأهالي بسقوط سيدة من الطابق الرابع وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تبين وجود كسور وجروح متفرقة بالجسد.

انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ وتبين أن الزوجة تُدعى شيماء خ ربة منزل 28 سنة، وقال الأهالي إن زوجها ألقاها من شرفة شقتهما بالطابق الرابع.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم وتبين أنه يُدعى "أحمد و" 32 سنة، وأقر بارتكاب الواقعة بعد اعتراف زوجته المجني عليها بخيانتها له وممارسة الرذيلة مع آخرين فقام بتوثيق اعترافاتها في فيديو سلمه لجهات التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.