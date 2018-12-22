السيسى للمصريين: "كلوا أورجانيك"

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السيسي

الصوب الزراعية

أورجانيك

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أصحاب السوبر ماركت الكبيرة بيقولوا عندهم الخضراوات أورجانيك، يعني اللي معاه فلوس من المصريين ياكل أورجانيك والباقي لأ، الكل هيبقي كده".

وأضاف "السيسي"، خلال افتتاح المشروع القومي للصوب الزراعية، أن مصر تنفذ أكبر مزرعة تمور على مستوى العالم، بها 2.5 مليون نخلة، معقبًا: "إحنا بنعمل كتير لينا، ولشغلنا، ولحياتنا"، موضحًا أن ما تنفذه الدولة يكون متكامل. يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت عددًا من الصوب الزراعية ضمن المشروعات القومية، التي تشارك فيها عدد من الجهات.

ومن المقرر افتتاح 7100 صوبة زراعية على مساحة 34 ألف فدان في مدينة العاشر من رمضان، نفذتها الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

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