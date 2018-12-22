  • السبت 22 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:01 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

السيسي: "الكلام ده بيألمني"

مفاجأة عن ذبح السائحتين الأوربيتين

مفاجأة عن ذبح السائحتين الأوروبيتين

أحمد ماهر

"ماهر" يروي تفاصيل نجاته من الموت

الرئيس

السيسي لضابط بالقوات المسلحة : "فين شباب المحافظة"

النقشبندي وبليغ حمدي قدما " مولاي إني بابك.."

النقشبندي وبليغ حمدي قدما "مولاي إني ببابك"

النواب العرب يمزقون قانون الكنيست المثير للجدل

مجلة تطرد صحفيًا مصريًا لزيارته الكنيست

عمرو مدكور مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات

"التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين

القرني يكشف عن ناديه المفضل

القرنى يكشف عن ناديه المفضل

الإسماعيلي

الموعد والقنوات الناقلة للقاء الإسماعيلي والقطن الكاميروني

أرشيفية

أسباب صادمة وراء غرق مقابر "بني صالح"

مفاجأة عن ذبح السائحتين الأوروبيتين

عرب وعالم

مفاجأة عن ذبح السائحتين الأوربيتين
مفاجأة عن ذبح السائحتين الأوربيتين

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

تفاصيل جديدة عن ذبح واغتصاب سائحتين

#

رئيس الرجاء المغربي يكشف مفاجأة عن انتقال "بن حليب" للأهلي

#

بالفيديو.. "عجل" يتسبب في ذبح زوج لزوجته

#

مفاجأة.. أردوغان فضح "الماسونية" فى عمل مسرحى

فيديو

ذبح

مفاجأة

السائحتين الأوربيتين

في تطور غريب في مقتل السائحتين الأوروبيتين قام المتهمون بتنفيذ عملية مقتل السائحتين بإرسال فيديو مروع يظهر ذبح السائحتين، وإرساله إلى والدة إحدى الضحيتين عبر تطبيق خاص.

وقالت صحفية تعمل في صحيفة نيويورك تايمز، إن مسئولاً أوروبياً، مطلعاً على سير التحقيق في جريمة قتل السائحتين النرويجية، مارين ويلاند، والدنماركية لويزا يسبيرسن، أبلغها أن الشرطة تحقق في ملابسات إرسال مقطع الفيديو الذي يظهر عملية قتل الضحية الدنماركية ذبحاً لوالدتها وأصدقائها عبر تطبيق خاص للتراسل، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

كما كشفت الصحيفة في تقريرها أن مجهولين نشروا صورًا تظهر فيها جثتا الفتاتين بعد قتلهما على صفحة والدة السائحة النرويجية في فيس بوك.

وعثر على جثتي الفتاتين السائحتين، الإثنين الماضي، في موقع على مقربة من قرية إمليل في جبال الأطلس المغربية، حيث كانتا في رحلة رياضية لتسلق الجبال.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» العثور على جثة فتاة مفصولة الأعضاء داخل محل بالعجوزة
» إنتاج 1.5 مليون طن فواكه وخضراوات سنويًا
» السيسى منفعلا: "رد يا محمد"
» تعرف على موضوع خطبة الجمعة المقبلة
» بالفيديو..الملك عبد الله في "مطعم فلافل"
» مقتل وإصابة 19 شخصًا فى انفجار بالصومال
» أسعار الذهب تتراجع اليوم.. تعرف عليها
» شاهد .. حفيدة وزيرة الاستثمار برفقتها في أحد الجولات
» مدحت شلبي ينضم لـ"النيل للرياضة"
» شاهد .. طفل يحاول خداع والد شيماء سيف لإقناعه أنه صديقتها
» مصرع فنان شهير في حادث مروع

استطلاع رأي

من هو أفضل إعلامي في مصر عام 2018؟

  • عصر

    02:44 م

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين