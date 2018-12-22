تعرف على أسعار الدواجن اليوم

22 ديسمبر 2018 - 10:23 ص

استقرت أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق، وذلك توافرها في الأسواق بكثرة مما أدى لانخفاض سعرها مقارنة بالعام الماضي.

ومع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق يلجأ المصريون إلى الدواجن باعتبارها مصدرًا مهمًا للبروتين الذي تستخدمه الأسر بكثرة، فهي تأتي على رأس قائمة البروتين للمصريين قبل الأسماك واللحوم.

ومع قدوم فصل الشتاء قد تشهد أسعار الدواجن زيادة في قيمتها؛ نظرًا لارتفاع تكاليف التدفئة من الكهرباء والعلف على تجار الجملة، الأمر الذي يؤثر على رفع التكلفة على تجار التجزئة بالسوق المحلي، ويتسبب في رفع أسعار الدواجن في الأسواق، مع تزايد كثافة الإقبال على شرائها.

ورصدت "المصريون" أسعار الدواجن اليوم السبت 22-12-2018 على النحو التالي:

صدور البانيه 62 جنيهًا.

وراك الفراخ 24 جنيهًا.

الدواجن البيضاء 26 جنيهًا.

الدواجن البلدي 31 جنيهًا.

الدواجن "الساسو" 29 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم السبت 22_12-2018

سعر كرتونة البيض:

البيض الأحمر 31 جنيهًا.

البيض الأبيض 30 جنيهًا.

البيض البلدي 34 جنيهًا