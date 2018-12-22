  • السبت 22 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:47 ص
بحث متقدم
أحمد ماهر

"ماهر" يروي تفاصيل نجاته من الموت

النقشبندي وبليغ حمدي قدما " مولاي إني بابك.."

النقشبندي وبليغ حمدي قدما " مولاي إني بابك.."

النواب العرب يمزقون قانون الكنيست المثير للجدل

مجلة تطرد صحفيًا مصريًا لزيارته الكنيست

عمرو مدكور مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات

"التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين

القرني يكشف عن ناديه المفضل

القرنى يكشف عن ناديه المفضل

الإسماعيلي

الموعد والقنوات الناقلة للقاء الإسماعيلي والقطن الكاميروني

أرشيفية

أسباب صادمة وراء غرق مقابر "بني صالح"

ليبيا تسلم 12 طفلا من أبناء داعش للحكومة المصرية

ليبيا تسلم 12 طفلا من أبناء داعش للحكومة المصرية

الرئيس السيسي

السيسي يفتتح عددًا من الصوب الزراعية بالعاشر من رمضان

الدولار

أعلى سعر لصرف الدولار فى البنوك

تعرف على أسعار الدواجن اليوم

مال وأعمال

الدواجن
الدواجن

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

«أردوغان» يشمت في «ماكرون» بسبب «السترات الصفراء»

#

توقعات بهبوط أسعار النفط بسبب الصين وأمريكا

#

انطلاق فعاليات "انتفاضة القدس" في قطاع غزة اليوم

#

«ترامب» يهدد دول الخليج: خفضوا الأسعار الآن

الدواجن

البيض

اللحمة

استقرت أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق، وذلك توافرها في الأسواق بكثرة مما أدى لانخفاض سعرها مقارنة بالعام الماضي.

 ومع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق يلجأ المصريون إلى الدواجن باعتبارها مصدرًا مهمًا للبروتين الذي تستخدمه الأسر بكثرة، فهي تأتي على رأس قائمة البروتين للمصريين قبل الأسماك واللحوم.

 ومع قدوم فصل الشتاء قد تشهد أسعار الدواجن زيادة في قيمتها؛ نظرًا لارتفاع تكاليف التدفئة من الكهرباء والعلف على تجار الجملة، الأمر الذي يؤثر على رفع التكلفة على تجار التجزئة بالسوق المحلي، ويتسبب في رفع أسعار الدواجن في الأسواق، مع تزايد كثافة الإقبال على شرائها.

ورصدت "المصريون" أسعار الدواجن اليوم السبت 22-12-2018 على النحو التالي:

صدور البانيه 62 جنيهًا.

وراك الفراخ 24 جنيهًا.

الدواجن البيضاء 26 جنيهًا.

الدواجن البلدي 31 جنيهًا.

الدواجن "الساسو" 29 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم السبت 22_12-2018

سعر كرتونة البيض:

البيض الأحمر 31 جنيهًا.

البيض الأبيض 30 جنيهًا.

البيض البلدي 34 جنيهًا

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو..الملك عبد الله في "مطعم فلافل"
» مقتل وإصابة 19 شخصًا فى انفجار بالصومال
» أسعار الذهب تتراجع اليوم.. تعرف عليها
» شاهد .. حفيدة وزيرة الاستثمار برفقتها في أحد الجولات
» مدحت شلبي ينضم لـ"النيل للرياضة"
» شاهد .. طفل يحاول خداع والد شيماء سيف لإقناعه أنه صديقتها
» مصرع فنان شهير في حادث مروع
» القبض على شاب قام بفعل مشين أمام فتاة بميكروباص
» 7 ميزات رائعة يتيحها "واتساب" بدءًا من 2019
» شاهد: ماذا قال "أديب" عن ضرب فتاة سورية في أمريكا
» عمرو أديب يحذر من هذا الأمر الخطير مطلع العام

استطلاع رأي

من هو أفضل إعلامي في مصر عام 2018؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين