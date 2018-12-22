بالصور.. مجلة تطرد صحفيًا مصريًا لزيارته الكنيست

22 ديسمبر 2018 - 10:21 ص

طردت مجلة "كل العرب" الصادرة في باريس الصحفي المصري خالد سعد زغلول من العمل لديها وفسخت عقدها معه، بعد زيارته الكنيست الإسرائيلي في قوام وفد صحفي عربي.

وأعلنت المجلة التي يرأس تحريرها علي المرعبي، أنها "تنهي كل العلاقة مع خالد سعد زغلول، بعد أن تبين مشاركته في وفد زار الكيان الصهيوني بين 17 و19 ديسمبر الحالي" وأشارت إلى أنها أبلغته بالقرار رسميا الخميس الماضي.

وأضافت المجلة في بيان خاص إلى أن زغلول، خدع الإدارة "عندما أخبرها يوم الأحد 16 ديسمبر بأنه سيقضي إجازة عائلية مع زوجته وأطفاله لمدة ثلاثة أيام في مدينة غرونوبل الفرنسية".

وأكدت المجلة، التزامها بـ"القضايا العربية العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن فريقا ضم 7 صحفيين من أصول عربية بينهم اللبناني الفرنسي نادر علوش، والمصري خالد سعد زغلول، زار الكنيست الإسرائيلي الثلاثاء الماضي بتنظيم من السفارة الإسرائيلية في فرنسا.

وذكرت صحف إسرائيلية، أن الفريق ضم صحفيين يعملون في فرنسا وبلجيكا، وأن بعضهم قدموا من مصر ولبنان والجزائر والمغرب.