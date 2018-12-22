» بالفيديو..الملك عبد الله في "مطعم فلافل"

22 ديسمبر 2018 - 10:16 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس الجمعة مقطع فيديو يظهر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني وأبناءه، أثناء وجودهم في أحد المطاعم الشعبية بالعاصمة الأردنية "عمّان".

ويظهر الملك وولي العهد الأمير الحسين، إضافة إلى الأمير هاشم والأميرة سلمى، في مقطع الفيديو ، حيث تناول أفراد العائلة المالكة "ساندويتشات فلافل" في المطعم الواقع في منطقة جبل عمان.

وقام مواطنون أردنيون بالتقاط صورا تذكارية مع الملك وأبنائه.

كما قام ولي العهد الأردني، الأمير الحسين، بنشر صورة سيلفي على حسابه الرسمي بتطبيق "إنستغرام" كان يرتدي فيها أفراد العائلة المالكة الملابس ذاتها التي ظهرت في مقاطع الفيديو، وكتب في تعليق : "جمعة مباركة للجميع ..أردننا".

الفيديو: