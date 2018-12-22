وزيرة الصحة: "الأيام المقبلة ستشهد مفاجآت"

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قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، كشف حساب عما قدمته الوزارة بعام 2018 قائلة: "إن أهم ما قامت به الوزارة خلال 2018، هو القضاء على قوائم الانتظار ومنعها، حيث كان مسجل 17888 حالة انتظار في 6-7-2018، وتم إنجاز أكثر من 70 ألف عملية في إطار القضاء على قوائم الانتظار، وكان ذلك ضمن حزمة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التى أطلقها في 6 يوليو الماضي.

 وأضافت "زايد"، خلال حوارها مع مراسل فضائية "تن"، أننا بدأنا في مبادرة القضاء على فيروس سي والأمراض السارية مثل الضغط والسكر والسمنة، وتم توقيع الكشف على 21 مليون مواطن في المحافظات حتى الآن، لافتة إلى أنه تم البدء في الكشف على طلاب المدارس الثانوية العامة ضمن حملة 100 مليون صحة، كما تم البدء في تنفيذ مبادرة للقضاء على الديدان المعوية لـ12.5 مليون طالب ابتدائي، وتم البدء في مبادرة لطلاب ابتدائي للكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة وعلاجها.

وتابعت، أنه تم إنشاء هيئتين للتأمين الصحي الجديد من بين 3 هيئات، وتسلموا مستشفيات ووحدات في بورسعيد، وتم البدء في تدريب الأطباء والإداريين بمستشفيات التأمين الصحي، وهناك 100 طبيب سيتوجهون للندن للتدريب، وتم البدء في تشغيل المستشفيات النموذجية وخلال أيام قليلة سيتم تشغيل أول 7 مستشفيات من بين 30 مستشفى بأحدث نظم تشغيل على مستوى الجمهورية، فضلًا عن أننا نجحنا في القضاء على أزمات نقص الأدوية، وتم زيادة تغطية مصر من لبن الأطفال لـ100 يوم تغطية بدلًا من 6 أيام تغطية، مؤكدة أن لديهم مخزون استراتيجي 2.5 مليون علبه، وهدفهم أن يصل لـ3 مليون علبة، كما تم توفير الأنسولين، وبدأوا في تصنيع الأنسولين المحلي، وسيكون هناك تغطية 100% لاحتياجات مصر من جميع أنواع الأنسولين خلال 2019.

وواصلت حديثها قائلة: "ما حدث حتى الآن ليس كافيًا، وهناك مفاجآت ستحدث قريبًا سيتم الإعلان عنها، معقبة: "إحنا بنشتغل من وجهة نظر المريض المصري، وليس من وجهه نظرنا فقط".

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