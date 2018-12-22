كاميرات مراقبة على منطقة الإغلاق في كوبري عباس

22 ديسمبر 2018 - 09:42 ص

عززت قوات مرور القاهرة من تواجدها علي كوبري عباس تزامنًا مع أعمال الصيانة التي تجري عليه.

وذلك لتنظيم حركة المرور وسحب الكثافات المرورية، حيث قامت الإدارة بوضع العلامات الإرشادية والطواحين الضوئية الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.

وكذلك وضع كاميرات لمراقبة الطريق بجانب الحواجز الحديدية بالطريق، وذلك بمحيط الإغلاق الجزئي لكوبري عباس منعًا للزحام، أثناء إجراء أعمال تطوير، في الاتجاه القادم من الجيزة إلى القاهرة وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق.

وكانت الإدارة العامة لمرور القاهرة قد أعلنت انه ستجري أعمال إصلاح وتجديد فواصل كوبري عباس في الاتجاه القادم من الجيزة حتى القاهرة، والعمل بنصف الاتجاه بالتناوب على أربعة مراحل، على أن يكون العمل ليلًا ونهارًا.

ونشرت إدارة المرور كل الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة لتنظيم حركة المرور أعلي الكوبري.