أزمة في أمريكا بسبب تراجع أسعار النفط

22 ديسمبر 2018 - 09:36 ص

أثار تراجع أسعار النفط أزمة في الولايات المتحدة وهلعا كبيرا خوفًا من أن يؤثر هذا التراجع في الأسعار قد تؤثر علي الاقتصاد العالمي.

وقال الرئيس السابق لشركة شل للنفط، جون هوفمايستر، إن الانهيار في أسعار النفط، الذي يحوم الآن حول 45 دولارًا للبرميل في الولايات المتحدة، "أمر مرعب"، وفق ما ذكرت شبكة "فوكس بيزنس" الأمريكية، السبت.

وأضاف أن الأسعار تقترب من "نقطة مخيفة"، وتابع: "إذا وصلنا إلى أقل من 40 دولارا، سنشهد توقفا سريعا لأعمال الحفر، لأن الشركات ببساطة لا تستطيع تحمل التكاليف".

وأوضح هوفمايستر أن أسعار النفط التي يمكن أن تكون مقبولة في السوق لا بد أن تتراوح بين 50 إلى 60 دولارا للبرميل، مشيرًا إلى أن الانخفاض في أسعار النفط هو علامة تحذير للاقتصاد العالمي.

وهبطت أسعار النفط الخام الأميركي إلى أدنى مستوى لها في 17 شهرًا، الجمعة، بانخفاض بلغ نحو 24 في المئة هذا العام، وقد دفع فائض المعروض بالمشترين إلى عن السوق.

وأثر تراجع أسعار النفط على أسهم شركتي إكسون موبيل وشيفرون، اللتين خسرتا ما بين 16 و18 في المئة هذا العام.