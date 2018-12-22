» شاهد .. حفيدة وزيرة الاستثمار برفقتها في أحد الجولات

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سحر نصر
سحر نصر

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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سحر نصر

حفيدة سحر نصر

أظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ، قيام الدكتورة سحر نصر - وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي - باصطحاب حفيدتها أثناء قيامها بجولة رفقة عدد من الوزراء بشارع 360 التابع لصندوق تحيا مصر بألماظة.

وشارع 306 هو نموذج آخر لمشروع شارع مصر لتشغيل الشباب وإتاحة فرص عمل، وخطوة هامة لتقنين أوضاع عربات المأكولات المنتشرة ببعض الشوارع، والرقابة عليها حفاظًا على صحة المترددين عليها، بحسب جامع.

وحرص الحضور على التقاط صور تذكارية مع وزيرة الاستثمار بصحبة حفيدتها. وتفقدت نصر برفقة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي عددًا من الأكشاك المفتوحة بالشارع.

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