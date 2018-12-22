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مدحت شلبي ينضم لـ"النيل للرياضة"

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شلبي
شلبي

أحمد عادل شعبان

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مدحت شلبي

برزنتيشن

أكدت شركة بريزنتيشن سبورتس انضمام الإعلامي الرياضي مدحت شلبي إلى شاشتها لتقديم برنامج "مساء الأنوار".

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن التعاقد مع شلبي جزء من ضمن خطة تطوير القناة ورفع جودة المحتوى المقدم من خلالها.

وجاء بيان بريزنتيشن كالتالي:
"في إطار الخطة الشاملة التي تستهدفها كل من الهيئة الوطنية للإعلام وشركة بريزنتيشن سبورتس لتطوير قناة النيل للرياضة"، وقع حسين زين رئيس الهيئة ومعه شركة بريزنتيشن عقود انضمام نجم الإعلام الرياضي الكبير مدحت شلبي لفريق عمل قناة النيل للرياضة".

"يبدأ نجم التعليق الرياضي العربي المتميز في تقديم برنامج "ستاد النيل" بالمشاركة مع زملائه من كتيبة النجوم بالقناة، كما يعود لتقديم برنامجه الناجح "مساء الأنوار" على شاشة القناة". "

يأتي هذا بعد عودة شركة بريزنتيشن سبورتس للقيام بدورها كوكيل إعلاني للقناة وفي إطار خطة الشركة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام لضخ استثمارات كبيرة في تطوير شكل ومحتوى قناة النيل للرياضة بداية من العام المقبل بما يحقق جودة الصورة وقوة المحتوى والتنوع المطلوب للحصول على رضا المشاهد المصري والعربي عن شاشة القناة الأعرق في الإعلام الرياضي المصري والعربي".‎

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