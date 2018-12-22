أغرب رد من رانيا يوسف على مهاجمة "أديب" لفستانها الجديد

22 ديسمبر 2018 - 07:07 ص

انتقد الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "الحكاية" - الفستان الجديد الذي ظهرت به الفنانة رانيا يوسف في حفل توزيع جوائز "دير جيست".



وقال "أديب" خلال برنامجه المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" : "هو أنتي مبتتعلميش يا رانيا؟ .. مقلقتيش لما نزلتي بالفستان دة من البيت؟".



و ردت "رانيا يوسف" في مداخلة هاتفية ، قائلة: "البطانة موجودة والله يا عمرو .. البطانة شورت عشان هي دي الموضة السنادي .. نعمل ايه؟".



وأضافت: "داليا البحيري كانت لابسة واحدة زيه واشترته من نفس المحل اللي اشتريته منه في دبي".



