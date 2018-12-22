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سميرة عبد العزيز تكشف سر جديد عن تصريحها المسيء لمحمد رمضان

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سميرة عبد العزيز
سميرة عبد العزيز

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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محمد رمضان

سميرة عبد العزيز

كشفت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز معنى تصريحاتها التي بدا وكأنها تسيء للفنان محمد رمضان بعدما أكدت في أحد البرامج أنها رفضت القيام بدور أمه ، قائلة: "أنا مخلفش دة".

وقالت "سميرة" في تصريح صحفي: "أحترم وأقدر محمد رمضان لكني رفضت القيام بدور أمه في مسلسل (ابن حلال) وتصريحاتي في البرنامج لم تكن تسيء لشخصه" حسب "فيتو".

وأضافت: "السبب الحقيقي لرفضي تجسيد الدور هو أن قيام بطل العمل بدور بلطجي وهو ما وجدته لا يتلاءم معي وليس معقولًا بعدما قمت بدور أم الشيخ الشعراوي وشخصيات أخرى عظيمة أن أقوم بدور أم لبلطجي يدعى (حبيشة)" حسب قولها.

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