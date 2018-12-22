إنقاذ نحو 300 مهاجر قبالة سواحل ليبيا

أعلنت منظمة "برواكتيفا اوبن ارمز" الإسبانية أن سفينة "أوبن آرمز" التابعة للمنظمة أنقذت نحو 300 مهاجر غير شرعي قبالة الساحل الليبي.



ونقلت قناة الحرة الأمريكية، أمس الجمعة، عن المنظمة غير الحكومية " بعد 24 ساعة فقط من وصولنا إلى البحر الأبيض المتوسط، أنقذت السفينة قاربين كانا يشرفان على الغرق على متنهما أكثر من 200 شخص، رجال وحوامل وأطفال".

