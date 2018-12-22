» شاهد: ماذا قال "أديب" عن ضرب فتاة سورية في أمريكا

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عمرو أديب
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على مقطع الفيديو الذي انتشر لفتاة أمريكية تتعدى بالضرب على إحدى الفتيات السوريات، قائلًا: «عايز أوريكم الشعوب لما بتنهار بيتعمل في عيالها إيه؟».
وأوضح «أديب»، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، أنه يجب الحفاظ على الدولة من أجل الحفاظ على مواطنيها، متابعًا: «إحنا بنخاف على الدولة».
وتابع "أديب": "الدول لما بتتبهدل شعوبها بتتبهدل، ربنا ما يوعد حد، آدي الحضارة والتقدم، وآدي الشعوب وآدي إللي معندوش دولة، ومعندوش ضهر، شيء مؤلم، ده جبروت وعدم إنسانية".


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