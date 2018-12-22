  • السبت 22 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:46 ص
بحث متقدم
رانيا يوسف

رانيا يوسف تثير الجدل من جديد بهذا الفستان الصادم

احتجاجات السودان

رد صادم لـ"أديب" على المظاهرات السودانية.. هذا ما قاله

جمارك السيارات ببورسعيد

بشرى سارة من وزير المالية بشأن أسعار السيارات

توفيق عكاشة

"عكاشة" يفجر مفاجأة مدوية بشأن مقتل "القذافي"

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على استقالة "الكلب المسعور"

بطاطس

البطاطس.. تدخل موسوعة "المحاصيل النادرة"

أرشيفية

الخطيب الغائب.. أزمة المساجد فى كل «جمعة»

الرئيس السيسي

قلق داخل «ماسبيرو» بعد انتقاد «السيسي» لذوي الكروش

تركى ال الشيخ

سر إلغاء تركي آل الشيخ زيارته للزمالك

سامح شكري وزير الخارجية

تحذير عاجل من "الخارجية" لراغبي السفر

ترامب: فرصة حدوث إغلاق حكومي جيدة للغاية

عرب وعالم

ترامب
ترامب

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

ترامب يوافق على إغلاق مؤسسته الخيرية

#

بضغط من القضاء.. غلق إحدى مؤسسات "ترامب"

#

محامي ترامب: الرئيس لن يمثل أمام روبرت مولر إلا على جثتي

#

ترامب ينفي تقريرًا عن استيائه من وزير الخزانة

قبل أقل من 10 ساعات فقط من محاولة الحكومة الفيدرالية الأمريكية تجنب حدوث إغلاق جزئي على خلفية تمويل الجدار الحدودي، قال الرئيس دونالد ترامب أمس الجمعة، إنه يعتقد إن فرص حدوث الإغلاق الحكومي "جيدة للغاية".
وعلى الرغم من أنه كان قد أعلن في وقت سابق إنه يتحمل المسؤولية، يحاول ترامب أن يلقي باللائمة على الديمقراطيين المعارضين لحدوث أي إغلاق.
وقال ترامب: "نحن مستعدون تماما لإغلاق طويل للغاية"، في حين أنه يصر أيضا على أن "الجدار سيمول نفسه بنفسه على أساس شهري".
وقال ترامب في وقت سابق إن المكسيك ستدفع تكلفة بناء الجدار.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد: ماذا قال "أديب" عن ضرب فتاة سورية في أمريكا
» عمرو أديب يحذر من هذا الأمر الخطير مطلع العام
» بالفيديو: صلاح يقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي
» تعليق الدراسة بكافة جامعات ولاية الخرطوم
» 3 شهداء و40 جريحًا برصاص الاحتلال شرقي غزة
» قصة الفينو "غير الدستوري" بالمنوفية
» هكذا أقنع "أردوغان" "ترامب" بالانسحاب من سوريا
» «إسرائيلي» يهدد برحيل محمد صلاح عن ليفربول
» بابا الفاتيكان: لن تبقى الجرائم الجنسية في الكنيسة دون عقاب
» بالفيديو.. قذف رئيس وزراء ألبانيا بالبيض داخل البرلمان
» شاهد.. «الإفتاء» توضح أفضل الصدقات للمتوفي

استطلاع رأي

من هو أفضل إعلامي في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:26 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين