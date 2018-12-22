» عمرو أديب يحذر من هذا الأمر الخطير مطلع العام

علق الإعلامي عمرو أديب على واقعة ذبح سائحتين بالمغرب على يد تنظيم داعش قائلا "اللي ميشفش من الغربال يبقا أعمى، أو عامل من بنها.. وكل دولة هتقول يلا نفسي".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر، مساء الجمعة، أنه تم ذبح السائحتين بالمغرب بعد اغتصابهما، معقبا: "فاهمين عقيدة القتل عند داعش.. بس اغتصبوهم ليه، هو ده في العقيدة، العالم كله مذهول".
وأكد "أديب" إن مصر والعالم مهددين بوقوع حوادث إرهابية حتى منتصف شهر يناير، معقبا: "إحنا في الموسم"، لافتا إلى أن الشرطة المصرية في حالة استنفار لتأمين احتفالات أعياد الميلاد.