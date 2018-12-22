» عمرو أديب يحذر من هذا الأمر الخطير مطلع العام

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر، مساء الجمعة، أنه تم ذبح السائحتين بالمغرب بعد اغتصابهما، معقبا: "فاهمين عقيدة القتل عند داعش.. بس اغتصبوهم ليه، هو ده في العقيدة، العالم كله مذهول".

وأكد "أديب" إن مصر والعالم مهددين بوقوع حوادث إرهابية حتى منتصف شهر يناير، معقبا: "إحنا في الموسم"، لافتا إلى أن الشرطة المصرية في حالة استنفار لتأمين احتفالات أعياد الميلاد.

