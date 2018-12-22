  • السبت 22 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:47 ص
بحث متقدم
رانيا يوسف

رانيا يوسف تثير الجدل من جديد بهذا الفستان الصادم

احتجاجات السودان

رد صادم لـ"أديب" على المظاهرات السودانية.. هذا ما قاله

جمارك السيارات ببورسعيد

بشرى سارة من وزير المالية بشأن أسعار السيارات

توفيق عكاشة

"عكاشة" يفجر مفاجأة مدوية بشأن مقتل "القذافي"

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على استقالة "الكلب المسعور"

بطاطس

البطاطس.. تدخل موسوعة "المحاصيل النادرة"

أرشيفية

الخطيب الغائب.. أزمة المساجد فى كل «جمعة»

الرئيس السيسي

قلق داخل «ماسبيرو» بعد انتقاد «السيسي» لذوي الكروش

تركى ال الشيخ

سر إلغاء تركي آل الشيخ زيارته للزمالك

سامح شكري وزير الخارجية

تحذير عاجل من "الخارجية" لراغبي السفر

بشرى سارة من وزير المالية بشأن أسعار السيارات

آخر الأخبار

جمارك السيارات ببورسعيد
جمارك السيارات ببورسعيد

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

الدولار الجمركي.. موافقة حكومية وقلق برلماني

#

الوزراء يوافق على تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا

#

اكتشاف أول علاج نهائي لمرض "السكري"

#

"المالية" تنتهي من مسودة "الفاتورة الإلكترونية"

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية،، أن قرار تخفيض الدولار الجمركي على الكمبيوتر، جاء دليلا على المرونة الذي تتمتع به الوزارة والدولة ككل في تعديل أي قرار لصالح الدولة.
وأوضح "معيط"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن قائمة المنتجات الخاضعة لسعر الدولار البنكي سيراجع شهريا، مضيفًا: "لازم نحط إيدينا في إيد بعض، حتى تنهض صناعتنا الوطنية".
وأضاف وزير المالية أن المتطلبات السريعة والكبيرة للتكنولوجيا في مصر، هى السبب في التراجع للقرار، منوها بأنهم يستهدفون جعل التعريفة الجمركية للسيارات الهاجين والكهربائية صفر، وذلك توفيرًا للوقود، ولتقليل تلوث البيئة.
وأشار "معيط" إلى أن بعض الشركات العالمية ستتوجه إلى إنتاج سيارات كهربائية في مصر، وستدعم الدولة هذا التوجه، بالإضافة إلى أن الإدارة السياسية تقف وراء أي مشروع يوفر ولو فرصة عمل واحدة.
كما أكد وزير المالية، أنه لا نية لتطبيق أي زيادات أو ضرائب جديدة، حيث أنهم يستهدفون وجود استقرار مالي في الموازنة العامة للدولة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد: ماذا قال "أديب" عن ضرب فتاة سورية في أمريكا
» عمرو أديب يحذر من هذا الأمر الخطير مطلع العام
» بالفيديو: صلاح يقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي
» تعليق الدراسة بكافة جامعات ولاية الخرطوم
» 3 شهداء و40 جريحًا برصاص الاحتلال شرقي غزة
» قصة الفينو "غير الدستوري" بالمنوفية
» هكذا أقنع "أردوغان" "ترامب" بالانسحاب من سوريا
» «إسرائيلي» يهدد برحيل محمد صلاح عن ليفربول
» بابا الفاتيكان: لن تبقى الجرائم الجنسية في الكنيسة دون عقاب
» بالفيديو.. قذف رئيس وزراء ألبانيا بالبيض داخل البرلمان
» شاهد.. «الإفتاء» توضح أفضل الصدقات للمتوفي

استطلاع رأي

من هو أفضل إعلامي في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:26 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين