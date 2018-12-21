تعليق ناري لـ"أديب" على استقالة "الكلب المسعور"

21 ديسمبر 2018 - 11:00 م

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن العالم سيشهد أزمة اقتصادية كبرى في 2019، ولا بد أن تكون مصر مستعدة، فالظروف لن تكون سهلة، خاصة وأن مصر تبني وتتوسع، و"العالم بيلم".



وعلق "أديب" على استقالة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، قائلا إن سبب الاستقالة هو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر سحب قواته من سوريا، وأفغانستان، مضيفا: "ترامب عمل من بنها، وقرر ميبقاش شرطي العالم".



وأوضح "أديب" أن وزير الدفاع الأمريكي ترجى ترامب عدم سحب القوات الأمريكية من سوريا وأفغانستان، ولكنه رفض، مضيفا: "ترامب بقراره بيعطي إشارة خضراء اللي عايز يعمل حاجة في الشرق الأوسط يعملها".

