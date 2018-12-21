بعد انسحاب أمريكا.. فرنسا تعلن استمرار دعمها للأكراد

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وكالات - خالد الشرقاوي

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قال مسؤول بقصر الإليزيه إن مسؤولين بالرئاسة الفرنسية اجتمعوا مع ممثلين لقوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد في باريس يوم الجمعة وأكدوا لهم دعم فرنسا.

واجتمع مسؤولون من قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة مع مستشارين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا. وشمل وفد قوات سوريا الديمقراطية إلهام أحمد ورياض درار.

وقال مسؤول الإليزيه ”نقل المستشارون رسالة دعم وتضامن وشرحوا لهم المحادثات التي أجرتها فرنسا مع السلطات الأمريكية لمواصلة الحرب ضد داعش (الدولة الإسلامية)“.


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