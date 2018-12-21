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بابا الفاتيكان: لن تبقى الجرائم الجنسية في الكنيسة دون عقاب

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بابا الفاتيكان
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وكالات - خالد الشرقاوي

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الكنيسة

بابا الفاتيكان

الجرائم الجنسية

تعهد البابا فرنسيس الجمعة ألا تبقى "فظائع" الجرائم الجنسية في قلب الكنيسة دون عقاب، في ظلّ سلسلة انتهاكات ارتكبها رجال دين وكُشف عنها النقاب في العام 2018.

وقال بابا الفاتيكان:" ينبغي التأكيد أن الكنيسة لن توفّر جهدا لمواجهة هذه الفظائع وتسليم كل من ارتكب جرائم كهذه إلى القضاء"، مطالبا مرتكبي الجرائم الجنسية في المجتمع عموما والكنيسة خصوصا تسليم أنفسهم للعدالة في بلدانهم.

البابا فرنسيس خلال استقباله في الفاتيكان رئيس التشيلي سيباستيان بينيرا اعتداءات جنسية تدفع البابا فرنسيس لعزل أسقفين من تشيلي

وأضاف "أتوجه إلى كلّ من يستغلون قاصرين لأقول لهم: توبوا وسلموا أنفسكم لعدالة الأرض واستعدوا للعدالة السماوية!"، داعيا إلى التمييز بوضوح بين حالات الاعتداء الجنسي الفعلية وتلك المزعومة لأغراض الافتراء.

وشدد البابا فرنسيس على ضرورة عدم محاولة الكنيسة وأد أي حالة أو التقليل من أهميتها، مع الإشارة إلى أن بعض رجال الدين يستغلون مواقعهم لإلحاق الأذى بالضعفاء، واعترف بأن الكنيسة شهدت أوقاتا صعبة العام 2018، ما أدى إلى تنفير مؤمنين منها.  

ودعا الحبر الأعظم رؤساء المجامع الأسقفية إلى قمة مرتقبة جدا حول "حماية القاصرين" في أواخر فبراير 2019 ينبغي للمشاركين فيها أن يجتمعوا، مع ضحايا اعتداءات جنسية ارتكبها رجال دين في بلدانهم.

وجرت تحقيقات ومحاكمات عدة في العام الجاري في الولايات المتحدة وأوروبا وتشيلي واستراليا في شكاوى مقدمة من ضحايا اعتداءات جنسية بحق رجال دين في الكنيسة الكاثوليكية.


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