القبض على تشكيل عصابي بتهمة سرقة معدات ثقيلة

21 ديسمبر 2018 - 08:39 م

تمكنت إدارة تأمين الطرق والمنافذ بالقاهرة والمعينة للتأمين بكمين السويس بدائرة قسم شرطة الشروق، من ضبط شخصين بتهمة سرقة معدات ثقيلة.

وضبطت قوات التأمين "طارق. ت. ع. 56 سنة، سائق"، مقيم بالجيزة، و"يوسف. م. ع. 25 سنة"، سائق، حال استقلالهما سيارة نقل بمقطورة، قيادة الثاني، مُحمل عليها "لودرين"، وبمناقشة قائد السيارة عن مصدرهما قرر بقيام الأول وبصحبته آخرين بالاتفاق معه على تحميلهما من قطعة أرض فضاء كائنة بالمنطقة الصناعية التابعة لإحدى الشركات بدائرة قسم شرطة بدر، إلى منطقة أبوالغيط بمحافظة القليوبية نظير مبلغ مالي.

بمواجهة المتهم الأول بما جاء بأقوال قائد السيارة، اعترف بقيامه بالاشتراك مع كلٍ من "عبد الله ع. ي. 28 سنة"، سبق اتهامه في 6 قضايا، آخرهم قضية "سرقة"، مطلوب التنفيذ عليه في قضيتين "سرقة، سرقة تيار كهربائي"، و"فاروق. ج. ع. 31 سنة"، مطلوب التنفيذ عليه في 5 قضايا "سرقة، سرقة تيار كهربائي، تبديد"، مقيمان بالعاشر من رمضان بالشرقية، وآخران هاربان عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهمين الهاربين.

أمكن التوصل لمالكي اللودارين، وباستدعائهما تعرفا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.