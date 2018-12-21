» بالفيديو.. قذف رئيس وزراء ألبانيا بالبيض داخل البرلمان

21 ديسمبر 2018 - 08:33 م

تعرض رئيس وزراء ألبانيا، أدي راما، اليوم الجمعة، للقذف بالبيض، أثناء إلقائه خطابًا داخل البرلمان أمام النواب.

وأظهر مقطع فيديو متداول أحد نواب المعارضة ويدعى "أندري هسا" وهو يقذف البيض باتجاه رئيس وزراء ألبانيا، خلال إلقائه خطابًا داخل البرلمان، ومن ثم تدخل الحرس الخاص برئيس الوزراء لحمايته، وتم طرد النائب من القاعة.

وتعد هذه الجلسة أول جلسة تشهد عودة نواب المعارضة إلى البرلمان، بعد أن قاطعت المعارضة البرلمان في يوليو الماضي، وقالت المعارضة إن هذا العمل يتضامن مع المتظاهرين الطلاب الذين قاموا في الآونة الأخيرة بإلقاء البيض في وزارة التعليم خلال التجمعات للمطالبة بتخفيض الرسوم الدراسية.

يذكر أن رئيس وزراء ألبانيا لم يكن أول مسئول يتعرض لواقعة القذف بالبيض، ففي مطلع الشهر الجاري تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقذف بالبيض، عندما كان يتفقد بعض الأماكن التي دمرتها تظاهرات حركة السترات الصفراء مع عدد من المسئولين.