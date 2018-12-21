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«يوسف» يشرح للاعبي الأهلى خطة عبور «جيما»

الرياضة

محمد يوسف
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المصريون

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إثيوبيا

يعقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبي الفريق اليوم، الجمعة، عقب تناول وجبة العشاء في فندق الإقامة بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، استعدادًا لمواجهة فريق جيما ابا جيفار في إياب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويشرح يوسف، خلال المحاضرة، العديد من الجوانب الخططية والفنية ومعالجة الأخطاء التي ظهرت في لقاء الذهاب، الذي فاز به الأهلي بهدفين دون مقابل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكانت بعثة الفريق قد وصلت إلى أديس أبابا في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، وخاض الفريق مرانه الأول استعدادا للمباراة التي تقام الأحد.


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