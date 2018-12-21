انتحار فلسطيني تحت عجلات المترو بـ"السادات"

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النيابة العامة

المترو

محطة السادات

انتحار فلسطيني

قررت نيابة قصر النيل انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة شاب فلسطيني، ألقى بنفسه تحت عجلات مترو الأنفاق في محطة السادات، لبيان أسباب الوفاة، كما قررت النيابة التحفظ على كاميرات المحطة.

وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية، بأن المذكور يدعى (رامي يوسف محمود درويش- 42 عاما- محاسب بالمكتب العربي الفني- فلسطيني الجنسية)، وأنه أثناء دخول القطار رقم (238) محطة السادات اتجاه حلوان بالخط الأول، فوجئ قائده بإلقاء شخصا نفسه أمامه، ما أدى إلى مصرعه أسفل عجلات القطار.

وانتقلت شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق والعاملون بالمحطة من شركة تشغيل المترو، وتم عمل محضر بمكتب الشرطة بالمحطة.


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